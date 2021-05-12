Тюменскому генералу Алтынову не продлили меру пресечения. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Бывшему руководителю управления МВД по Тюменской области генералу Юрию Алтынову не продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом стало известно от пресс-службы Центрального районного суда Тюмени.

На сегодняшний день предварительно известно, что приговор огласят в начале июня 2021 года. Отметим лишь, что обвинение просило назначить Алтынову девять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его могут оштрафовать на четыре миллиона рублей и лишить звания генерал-майора полиции.

Напомним, что генерал был задержан оперативниками 21 ноября 2019 года. Его обвиняют в получении взятки.

Ранее «КП–Тюмень» приводила слова адвоката Алтынова Эдуарда Клеймана: «В прениях гособвинитель обошла стороной все неустраненные противоречия, выясненные в ходе заседания. Фактически были перевраны показания, в том числе продавца магазина часов. Часы были проданы после того, как Гузенко уже их якобы подарил. Гузенко говорит, что подарил их с 15.00 до 16.00, а часы были проданы в этот день около 20.00, что подтвердили показания продавца и бумажный чек».