В канализации Тюмени нашли самовар и амортизатор. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В канализации Тюмени нашли самовар 1970 года выпуска и автомобильный амортизатор. Кто мог выбросить эти предметы – остается загадкой.

– Сейчас в центре города ведется санация магистрального канализационного коллектора. Перед реновацией старая труба тщательно промывается. Среди ила, жира и тряпок иногда встречаются очень необычные находки, способные нанести существенный вред системе водоотведения города, – отметил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

По словам специалистов компании, крупные предметы, которые попадают в систему водоотведения, становятся причиной засоров на сетях. Они легко способны вывести из строя оборудование на канализационных насосных станциях.

Сотрудники регулярно проводят плановые промывки системы водоотведения, но полностью избежать засоров не удается. С 1 по 10 мая в Тюмени и Тюменском районе ликвидировано 111 засоров, а в цехе решеток на сооружениях отчистки сточных вод выловлено более пяти тонн мусора.