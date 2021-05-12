В Тюмени выявлено превышение норм загрязнения воздуха. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени выявлено превышение норм загрязнения воздуха из-за смога. За сутки специалисты управления Роспотребнадзора исследовали 57 проб.

В ведомстве сообщили, что пробы были отобраны в тех населенных пунктах, где отмечалось задымление и запах гари – в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, селах Мизоново и Ожогино, деревнях Быкова Ишимского района, Калиновка Березовского сельского поселения и Турнаева Антипинского сельского поселения Нижнетавдинского района.

– По результатам лабораторно-инструментальных исследований выявлено превышение содержание взвешенных частиц в два раза выше предельно допустимого в одной пробе, отобранной в Тюмени. Это загрязнение воздуха, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей размером примерно от 10 нм до 2,5 мкм. Мелкие частицы могут поступать в воздух из разных источников, в том числе в результате лесных пожаров, – объяснили в управлении.

Специалисты рекомендуют минимизировать время пребывания на улице, при сильном задымлении использовать увлажненные пятислойные марлевые маски, плотно закрывать окна и двери и увлажнять воздух в помещении.

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