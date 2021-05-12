Наташин «кошкин дом»: как привить домашнему питомцу хорошие манеры с помощью цифрового помощника

Как привить домашнему питомцу хорошие манеры с помощью цифрового помощника. Фото предоставлено "КП".

Система видеонаблюдения – отличный вариант для обеспечения безопасности квартиры. Камеры устанавливают для общего спокойствия, контроля за детьми или старшими родственниками, наблюдения за ходом ремонта. Часто тюменцы устанавливают камеры, чтобы посмотреть, чем занимаются домашние питомцы, когда хозяев нет дома, как любимый щенок добирается до цветов на подоконнике или для того, чтобы отучить кошку Васю лазить на стол. Для этого тюменка Наталья Емельянова установила в квартире систему видеонаблюдения «Ростелекома».

Наталья Емельянова:

– У меня дома две кошечки – сфинкс Нала, «инопланетное» существо с большими ушами, и дворовая красавица Василиса. Васю, как мы сокращенно называем нашу Василису, я еще котенком взяла, ей было 2 месяца. Быстро приучила к туалету, но вот беда – кошка стала лазить на стол. И ругала ее, и стол пленкой закрывала, все бесполезно. Решила установить камеры видеонаблюдения с голосовой связью. Настроила датчик движения границ и, как только кошка запрыгивала на стол, мне приходило уведомление на телефон. Я тут же давала команду «Брысь». Так и удалось ее отвадить от лазания по столам.

В комплект сервиса входит видеокамера с инфракрасной подсветкой в ночное время, с широким углом обзора и датчиком движения. Это позволяет снимать видео в темноте и фиксировать громкий шум, пересечение определенного периметра или нестандартное движение. Установить и подключить систему видеонаблюдения может практически любой пользователь, все устройства готовы к работе «из коробки».

Фото предоставлено "КП".

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»:

– Сегодня система видеонаблюдения не роскошь, а практически необходимость для комфортной и спокойной жизни. Мы фиксируем постоянный рост спроса на камеры домашнего видеонаблюдения: в 2020 году в Тюменской области было продано на 25 процентов больше видеокамер по сравнению с 2019 годом. Большинство абонентов (76 процентов) установили камеры в квартирах и частных домах,24 процента пользователей выбрали камеры для внешнего наблюдения.

Видеозаписи хранятся на защищенной облачной платформе «Ростелекома». Управляется услуга через веб-сервис или мобильное приложение. Вести наблюдение можно в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. Изображение транслируется в режиме реального времени, записи доступны только владельцу, надежно защищены и хранятся в облаке от 7 до 30 дней, их можно просматривать в любой удобный момент. В личном кабинете абонент может добавить несколько устройств видеонаблюдения, установленных в разных комнатах и даже в разных городах.