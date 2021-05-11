Тюменцев вакцинируют во время ярмарки садоводов. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцев вакцинируют во время ярмарки садоводов «Дача. Сад. Огород», которая состоится с 12 по 16 мая в выставочном зале. Тут будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19.

– Процедура вакцинации занимает около 10-15 минут вместе с медицинским осмотром. Сразу после первой прививки врач назначит дату для второго этапа вакцинации через 21 день. Прививку можно поставить бесплатно в порядке живой очереди, без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС (при наличии), – объяснили в региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики Департамента здравоохранения Тюменской области.

Перед вакцинацией пациент должен заполнить анкету. В ней указываются ФИО, дата рождения, информация о болезни или контакте с зараженным COVID-19, о беременности (включая планирование беременности) или грудном вскармливании, о состоянии в последние 14 дней (наличие кашля, насморка, повышение температуры, боль в горле, потеря обоняния, вкуса, затруднение дыхания).