В Тюмени мужчина ударился головой об асфальт, упав без сознания. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени 51-летний мужчина споткнулся и упал на зебре, ударившись при этом головой об асфальт. Очевидцы происшествия – подростки – не знали, что предпринять и позвонили в скорую: «Крупный мужчина лежит без движения, он в темном трико и без обуви».

Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 12 минут. Пациент пожаловался на головокружение, тошноту и боль в левой лопатке при глубоком вдохе. Медики осмотрели пострадавшего, перенесли его на жестком щите в машину и приступили к оказанию экстренной помощи. – Горожанина эвакуировали в областную клиническую больницу № 2 с подозрением на сотрясение головного мозга и перелом ребер слева.

– Первое, что необходимо сделать в подобном случае, это обеспечить безопасность пострадавшего. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей и профилактика нарушений дыхания – это самое важное, что необходимо провести очевидцам до прибытия медиков, если пострадавший без сознания и у него отсутствуют дыхательные движения грудной клетки и брюшной стенки. Откройте ему рот, сдвинув нижнюю челюсть вниз, без смещения и запрокидывания головы, – советуют специалисты.

Затем нужно остановить кровотечение с помощью жгута или подручных средств. Следующее действие – уменьшение боли с помощью холода.