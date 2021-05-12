На пересечении улиц Мельникайте и Таймырской в Тюмени отключат светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 мая, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение на пересечении улиц Мельникайте и Таймырской – с 8.00 до 17.00 и на Таймырской в районе загса, с 8.00 до 10.00 – на пересечении улиц 50 лет Октября и Старый Тобольский тракт и на улице Старый Тобольский тракт в районе завода «УГМК-Сталь».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.