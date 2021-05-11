Под Тюменью старушку сбил локомотив. Фото: Ольга Крыльцова

На перегоне Подъем – Утяшево Свердловской железной дороги накануне, 10 мая, локомотив травмировал пожилую женщину. Инцидент случился около половины пятого дня.

– Маневровый локомотив сбил 79-летнюю жительницу поселка Подъем. Машинист тепловоза увидел человека на небезопасном расстоянии и экстренно затормозил, однако травмирования человека избежать не удалось, так как женщина находилась в габарите поезда, – сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.

Пострадавшую госпитализировали в одну из больниц Тюмени с травмами различной степени тяжести. Сейчас стражи порядка проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.