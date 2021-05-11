«Немыслимо, когда гибнут дети»: Александр Моор выразил соболезнование родителям расстрелянных в Казани школьников

Александр Моор выразил соболезнование родителям расстрелянных в Казани школьников. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор выразил соболезнование родителям расстрелянных в Казани школьников. Трагедия случилась сегодня, 11 мая, утром в школе № 175. По последним данных, погибли семь детей и преподаватель.

– Жители Тюменской области потрясены трагическими событиями. Это немыслимо, когда гибнут дети. Вдвойне страшно, что это произошло в учебном заведении во время уроков. Поражает циничность преступников при выборе объекта для нападения, – отметил губернатор региона.

По словам Александра Моора, эту трагедию тюменцы воспринимают как личную, и Тюменская область готова оказать Республике Татарстан любую помощь.

– Мы должны принять все меры, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Выражаем глубокие соболезнования родителям и родственникам погибших и пострадавших, – резюмировал губернатор.

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