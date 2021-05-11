Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 11 мая 2021 года увеличилось на 46 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 46 и составило 35 686 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 49 человек выздоровели (за весь период – 34 028), два ребёнка заболели (из общего числа заболевших), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 807 человек остаются под медицинским наблюдением, 201 – на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 488 пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8 115 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 329 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 009 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 896 842 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 976 летальных исходов, выздоровели 4 509 915 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени Центр по борьбе с коронавирусом принял восемь тысяч пациентов. Их туда направляли специалисты поликлиник. Помимо компьютерной томографии лёгких, пациенты проходили ПЦР-анализ на COVID-19 и, при необходимости, ЭКГ. По результатам обследования дежурный врач определял тактику дальнейшего лечения пациентов: амбулаторное наблюдение или госпитализацию.