В Тюмени парень пытался украсть губки для мытья посуды . Фото: Вадим Бегун

В Тюмени парень пытался украсть в одном из крупных гипермаркетов губки для мытья посуды и электронную технику на 10 тысяч рублей. Сделать это ему не удалось: полицейские задержали ранее несудимого, неработающего 26-летнего местного жителя.

– Подозреваемый пояснил, что смарт-часы планировал сбыть в комиссионный магазин, а губки – использовать по назначению. Кроме того, у подозреваемого также изъяли сотовый телефон, который он ранее украл в этом же магазине, взломав защитный бокс, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

Как выяснилось позже, помимо телефона, украдены и две пары беспроводных наушников. Задержанный сообщил, что одну пару наушников он собирался отправить своему другу в Екатеринбург в счет уплаты долга, а вторую сдал в комиссионный магазин. Обе пары изъяты и будут возвращены в магазин.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту отделом дознания возбуждены уголовные дела по статье «Кража» и «Попытка кражи». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.