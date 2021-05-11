В Тюмени мужчина вонзил ножницы в шею товарища. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы о вызове в квартиру на улице Спорта. Медики обнаружили там мужчину с колото-резаной раной в области шеи. Оперативники на месте задержали подозреваемого и помогли медикам транспортировать потерпевшего в машину скорой помощи.

Доставленный в отдел полиции злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он пригласил к себе в гости приятеля. В процессе распития алкоголя между товарищами произошел конфликт. Хозяин квартиры схватил ножницы и ударили ими гостя в шею, после чего стал бить руками и ногами по телу.

– Увидев, что потерпевший начал терять сознание, злоумышленник позвонил своей родственнице и рассказал о случившемся. Она вызвала скорую помощь, – сообщила пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В настоящее время следственным отделом возбуждено уголовное по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.