Тюменцам расскажут все об аллергии на цветение. Фото: Ольга Крыльцова

Почти у каждого пятого человека весной появляется аллергическая реакция на пыльцу растений, проявляющаяся насморком, чиханием, зудом глаз и кожи, в более тяжелых случаях – кашлем и удушьем.

14 мая мы проведем онлайн-конференцию «Аллергия на цветение – поллиноз». На ваши вопросы ответит Афанасьева Марина Генриховна, врач аллерголог-иммунолог Центра аллергии и астмы «ПАРАЦЕЛЬС». Стаж работы Марины Генриховны по специальности – более 30 лет.

– Почти в каждой семье есть те, кто тяжело переносит период цветения. Порой аллергическая реакция настолько сильна, что человек «выпадает из жизни», почти не выходит из дома пару недель. К сожалению, страдают от этого и дети. Но есть и хорошие новости – врачи декларируют, что поллиноз поддается лечению. И чем раньше обратиться за помощью, тем больше шансов помощь получить, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья».

Задать свои вопросы Вы можете уже сейчас в КОНФЕРЕНЦИИ.

Ответы на все вопросы будут опубликованы 14 мая 2021 года.