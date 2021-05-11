В Тюмени из-за смога проверили воздух. Фото: Вадим Бегун

В тюменском управлении Роспотребнадзора каждый день проверяют атмосферный воздух на содержание вредных веществ. Так, в Центре гигиены и эпидемиологии исследовано 313 проб воздуха в населенных пунктах, где отмечалось задымление и запах гари.

– Накануне, 10 мая, пробы отобраны в Тюмени. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ-продуктов горения не выявлено, – рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что фактов высокого, экстремально высокого химического загрязнения окружающей среды не зарегистрировано. Ситуация по состоянию атмосферного воздуха находится на оперативном контроле.