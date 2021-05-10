Скончалась заместитель главного редактора газеты «Тюменские известия» Вероника Наумова

Фото: Тюменская линия

Заместитель главного редактора газеты «Тюменские известия» Вероника Наумова скончалась накануне, 9 мая, в Тюмени. Как сообщает «Вслух.ру», в последнее время журналист жаловалась на плохое самочувствие, хотя ничего не предвещало беды.

- Мы только что сделали номер: она сделала и пошла... Самая внезапная смерть в моей жизни. Номер вчера вышел, позавчера мы его вместе делали, пусть и удаленно, - вспоминает коллега Вероники Дмитрий Падерин.

Вероника Наумова родилась в Салехарде 13 октября 1960 года. В 23 года она окончила Уральский государственный университет по специальности «журналистика». Работала в издании «Тюменский геолог», а с 1993 года Вероника Дмитриевна работала в «Тюменских известиях».