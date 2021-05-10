В Тюмени собирают деньги на лечение кота Петьки, получившего перелом верхней челюсти

В Тюмени собирают деньги на лечение кота Петьки с переломом верхней челюсти. Фото: https://vk.com/club197064887

В деревне Дударева, что в Тюменском районе нашли кота, которого, вероятно, сбила машина. Сначала очевидцы подумали, что он умер, ведь его морда была в крови, но потом Петя (так зовут котика) подал признаки жизни. Малыш Петя был в панике, шипел, пытался убежать, но не смог.

https://vk.com/club197064887

Животное привезли в клинику с признаками сильнейшней черепно-мозговой травмы. По словам очевидцев, коту пришлось поставить седативное средство.

- Выяснилось один зрачок расширен, другой сужен. Травма он получил не вчера, уже есть запах гниения из пасти. Сделали рентген. Скелет цел, но увидели очень сложный перелом верхней челюсти и ее вывих. Сильный отек. Трещина неба. Кровь поступает в пазухи носа. Увеличены печень и селезенка, в кишечники кости. При пальпации - увеличены почки, - рассказали в паблике «Экстренная помощь животным г. Тюмень».

Фото: https://vk.com/club197064887

Кота поместили в стационар: у него нашли ушной клещ и гной в глазках. Сейчас ему срочно нужна операция пасти. Сейчас волонтеры собирают деньги на операцию и компьютерную томографию. Подробности, реквизиты и план действий по операции можно посмотреть в паблике группы.