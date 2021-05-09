Десять концертных бригад колесят по Тюмени. Фото Екатерины Христозовой.

Десять концертных бригад колесят по Тюмени, что на четыре больше, чем в прошлом году. Артисты радуют ветеранов военными песнями

Студенты института культуры проехались по тем адресам, где живут ветераны войны и тыла. Одним из самых трогательных моментов было объявление имен героев ведущими. А на улице Республики, 94 ветеран очень долго хлопал со своего балкона артистам.

Кстати, одним из участников акции стал фольклорный ансамбль «Яромил». Артисты ансамбля исполнили под аккомпанемент русской гармошки знакомые всем песни военной тематики.