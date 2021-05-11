У ЗАГСа в Тюмени отключат светофор. Фото: Вадим Бегун

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 мая, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 17.00 отключение произойдет у ЗАГСА на улице Таймырской и на пересечении улиц Мельникайте и Таймырской, с 9.00 до 12.00 – у дома № 26 на улице Чекистов и у автобазы № 15 на улице Республики, с 10.00 до 12.00 – у дома № 26 по улице 50 лет Октября и на пересечении улиц 50 лет Октября и Горького.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.