Погода на 11 мая в Тюмени: безветренно и тепло

В Тюмени безветренно и тепло. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 11 мая, чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Тюмени опять прояснится. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, днем – плюс 23. Вечером столбики термометров покажут плюс 20 градусов. В течение дня будет дуть восточный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 3 метров в секунду.

Этот день связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый южный ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит, будет хороший урожай.