Тюменцам рассказали, что будет, если мы забудем войну…

Фото: Тюменский театр кукол

Напомнить тюменцам о главном собрались на сцене артисты Тюменского театра кукол с постановкой «Если мы войну забудем…» В День Победы зрителям в творческом ключе доказали, что помнить о войне и ее участниках важно, нужно и даже необходимо.

В рамках литературно-музыкального выступления на большом экране театра показали фотографии тех, благодаря кому сейчас мы имеем мирное небо надо головой. Тюменские артисты проникновенно прочли стихи и монологи, привели исторические сводки, а также поздравили земляков со значимым праздником – Днем Победы.

– Этот спектакль существовал в репертуаре нашего театра уже долгое время, но к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне мы решили его капитально восстановить и показать тюменцам уже в обновленном варианте, – сообщила начальник отдела по организации зрителя Тюменского театра кукол Вера Юрьевна Торговник.

О спектакле:

У времени есть своя память – история. И мы должны помнить… Помнить тех, кто мужественно защищал нашу Родину. Страшной ценой заплатили они за это спасение. Нельзя забывать то, что сделано ради тебя, чтобы ты сейчас мог жить на Земле. Мы – счастливый народ: мы родились под мирным небом, не слышали воя бомб и грохота канонады, не видели ужасов войны. Защитники... солдаты… их подвиг бессмертен. И чувствуя долг, мы спрашиваем себя: а всё ли мы делаем для увековечения их памяти, заботимся ли о том, чтобы их подвиги стали достоянием истории?