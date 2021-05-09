Ветерана Николая Щеткова поздравили юнармейцы в Боровском.

В Боровском 94-летнего ветерана Николая Щеткова поздравили юнармейцы. Участник войны принял первый бой в Орше, потом был серьезно ранен в голову осколками, но чудом выжил.

Перед поздравлением курсанты по традиции зачитывали все заслуги ветерана, вспомнили его подвиги и боевые заслуги. После этого знаменная группа совместно с ребятами, несущими в руках портреты тюменских героев войны, прошла маршем перед Николаем Моисеевичем.

– Эта традиция необходима, чтобы ветераны знали, что молодые патриоты помнят о заслугах советского народа, который шел на фронт для защиты страны. Ведь в нынешней коронавирусной обстановке рисковать жизнями и здоровьем ветеранов нельзя, – заявил сотрудник центра «Аванпост» Роман Луняшин.