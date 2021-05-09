В Боровском ветеран услышал под окнами праздничный концерт.

В Боровском ветеран Иван Андриевский услышал под окнами праздничный концерт, который специально для него устроили юнармейцы и курсанты ТВВИКУ. Посмотреть выступление стянулись участники автопарада.

– В период пандемии ветераны не могут вживую посмотреть на парад победы. Поэтому мы уже второй год продолжаем эту славную традицию – марш под окнами участников войны. Поздравить ветеранов и почтить память тех времен мы смогли и до 9 Мая, – рассказал сотрудник центра «Аванпост» Роман Луняшин.

После парада под окнами участники творческих коллективов спели для Ивана Ильича военные песни. Посмотреть на выступление стянулись участники автопарада, которые дружно подпевали исполнителям «Катюши».