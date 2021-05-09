В Тюмени поздравили ветерана Валентину Гришанову, чья фронтовая жизнь началась в 14 лет. Фото - "Вслух.ру".

В Тюмени поздравили 94-летнюю Валентину Гришанову, чья фронтовая жизнь началась в 14 лет. Ветеран 420 дней была на войне, помогая раненым солдатам в эвакуационном госпитале.

– Если посмотрите фильм «А зори здесь тихие», то увидите медсанбат, там помогают раненым не умереть, оказывают первую помощь. По этому принципу работали и мы, только немного дальше от фронтов – к нам привозили раненых, которых надо или полечить, или рассортировать по стране. В медсанбат направляли упавших на поле боя. Попадает к нам, даем отдохнуть, прийти в себя – и обратно на фронт, – рассказала Валентина Даниловна.

Сегодня ее поздравили курсанты ТВВИКУ, юнармейцы и воспитанники центра допризывной подготовки «Аванпост». Они пришли во двор, где проживает участница войны, и спели песни военных лет.