Тюменские ансамбли выступили в сквере Моисеенко. Фото - Сергей Елесин.

Тюменские ансамбли «Атаманский причал» и «Любава» выступили в сквере Моисеенко. Артисты подготовили песни из привычного репертуара.

– Поем сегодня старинные казачьи песни. Есть даже песня, которой 200 лет, – это «Когда мы были на войне». Исполняем так же «Ехал я из Берлина», «День Победы». Поем песни, которые помогают окунуться в события Великой Отечественной войны, – рассказал руководитель ансамблей казачьей песни Центра русской культуры Сергей Карнаухов.

Коллективы Центра русской культуры в День Победы объезжают дворы фронтовиков и тружеников тыла. С утра они уже побывали в пяти дворах, далее – еще четыре.

Отметим, что десять концертных бригад на колесах работают в Тюмени 9 Мая. Они выступают с 10.00 до 18.00.