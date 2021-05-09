В тюменский двор, где живет ветеран Шариф Сабиров, приехали с военными песнями. Фото: ИА "Тюменская линия".

В тюменский двор, где живет ветеран Шариф Сабиров, приехали с военными песнями. Артисты детского центра «Алый парус» поздравили 92-летнего участника войны теплыми пожеланиями. Моряк-ветеран послушал выступление из окна своей квартиры.

Отметим, что в течение дня коллективы артистов учреждений культуры города и Тюменской области выступают во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

– Пятнадцать фронтовых бригад помогают сегодня создавать настроение праздника во дворах нашего города. Впереди нас ждет еще одна акция – «Поем всем двором», – рассказала заместитель директора регионального департамента культуры Анна Кривоносова.