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Общество9 мая 2021 13:12

В тюменский двор, где живет ветеран Шариф Сабиров, приехали с военными песнями

Артисты поздравили 92-летнего участника войны теплыми пожеланиями
Сергей Швецов
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В тюменский двор, где живет ветеран Шариф Сабиров, приехали с военными песнями. Фото: ИА "Тюменская линия".

В тюменский двор, где живет ветеран Шариф Сабиров, приехали с военными песнями. Фото: ИА "Тюменская линия".

В тюменский двор, где живет ветеран Шариф Сабиров, приехали с военными песнями. Артисты детского центра «Алый парус» поздравили 92-летнего участника войны теплыми пожеланиями. Моряк-ветеран послушал выступление из окна своей квартиры.

Отметим, что в течение дня коллективы артистов учреждений культуры города и Тюменской области выступают во дворах домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.

– Пятнадцать фронтовых бригад помогают сегодня создавать настроение праздника во дворах нашего города. Впереди нас ждет еще одна акция – «Поем всем двором», – рассказала заместитель директора регионального департамента культуры Анна Кривоносова.

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