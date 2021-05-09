Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 мая 2021 года увеличилось на 51 человека, скончалась женщина 93 лет. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 35 593 человека.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 93 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 488 пациентов с коронавирусом, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 51 человек выздоровел (за весь период – 33 933), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 797 человек остаются под медицинским наблюдением, 201 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 16,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 334 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 517 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 880 262 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 113 326 летальных исходов, выздоровели 4 496 132 человека.