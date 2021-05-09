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Общество9 мая 2021 11:20

Александр Моор по телефону поздравил ветеранов Великой Отечественной войны

Губернатор пожелал им здоровья
Сергей Швецов
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Александр Моор по телефону поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Скриншот из видео.

Александр Моор по телефону поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Скриншот из видео.

Губернатор Тюменской области Александр Моор позвонил ветеранам Великой Отечественной войны и поздравил их с Днем Победы. Он пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.

Так, сегодня, 9 мая, глава региона уделил внимание участнику войны Валентине Даниловне Гришановой. В ответ на поздравление она прочитала стихи и пожелала всем тюменцам мира и благополучия.

Григорий Тимофеевич Кузнецов принял поздравления от губернатора вместе с женой Анной Яковлевной, труженицей тыла. Долгих лет счастья и благополучия пожелал Александр Моор ветеранам, браку которых уже 68 лет: «Ваша крепкая семья - отличный пример для молодежи».

День Победы 2021 в Тюменской области: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и Ишим