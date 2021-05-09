Александр Моор по телефону поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Скриншот из видео.

Губернатор Тюменской области Александр Моор позвонил ветеранам Великой Отечественной войны и поздравил их с Днем Победы. Он пожелал им крепкого здоровья и бодрости духа.

Так, сегодня, 9 мая, глава региона уделил внимание участнику войны Валентине Даниловне Гришановой. В ответ на поздравление она прочитала стихи и пожелала всем тюменцам мира и благополучия.

Григорий Тимофеевич Кузнецов принял поздравления от губернатора вместе с женой Анной Яковлевной, труженицей тыла. Долгих лет счастья и благополучия пожелал Александр Моор ветеранам, браку которых уже 68 лет: «Ваша крепкая семья - отличный пример для молодежи».