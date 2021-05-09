В Тюмени концерт у дома провели для ветерана Григория Кузнецова.

В Тюмени в проезде Солнечном концерт у дома провели для ветерана Григория Кузнецова. Организатором мероприятия выступил детский морской центр «Алый парус».

– Праздничные концерты проходят для пяти ветеранов в четырех дворах. Так, ребята выступают на улицах Мелиораторов, Ветеранов труда, во дворе проезда Солнечный, а также на улице Северной, 2, где проживают двое ветеранов. Воспитанники центра заранее готовились к ответственному и важному дню, – рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДМЦ «Алый парус» Ольга Горбунова.

Отметим, что Григория Тимофеевича Кузнецова призвали на фронт в 1942 году, его направили на Тихоокеанский морской флот. Здесь он прошел обучение в специальной школе по перегону военных кораблей из Америки в Россию и сопровождению грузов. В настоящий момент он проживает вместе с супругой, которая также является ветераном Великой Отечественной войны.