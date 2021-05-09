На улице Ватутина в Тюмени для ветерана дали концерт. Фото - ИА "Тюменская линия".

На улице Ватутина, 28 в Тюмени для ветерана дали концерт. Бригада артистов поздравила Татьяну Култышеву военными песнями.

– Вам выпала огромная честь проживать в доме с ветераном Великой Отечественной войны. С теми, кто не понаслышке знает, что такое голод, холод и смерть. С теми, кто, жертвуя собой тогда, подарил нам сегодня мирное небо над головой, тихие рассветы и закаты, возможность радоваться каждому дню. Это Татьяна Ивановна Култышева. Разрешите поздравить вас с самым главным праздником нашей страны - с Днем Победы! – такие слова прозвучали с импровизированной сцены.

Отметим, что в течение дня фронтовые бригады артистов выступают во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны. Песни военных лет исполняют коллективы учреждений культуры.