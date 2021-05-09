Ребята тюменского детского морского центра «Алый парус» поздравили ветерана Ивана Кузнецова.

Ребята тюменского детского морского центра «Алый парус» поздравили ветерана Ивана Кузнецова, который проживает в одном из домов на улице Мелиораторов. Воспитанники центра исполнили песни военных лет, собрав жителей близлежащих домов.

– Дети готовились заранее, это очень торжественное и почетное мероприятие. Они всегда поздравляют ветеранов, но в подобном формате мероприятие проводится второй год в связи с пандемией, – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДМЦ «Алый парус» Ольга Горбунова.

Отметим, что в начале войны Ивана Максимовича направили на обучение в 41-й учебный стрелково-пулеметный полк, а спустя полгода перевели в учебное заведение города Раменское Московской области. В мае 1943 года уже сержанта направили на 2-й Украинский фронт. Кузнецов участвовал в сражениях по освобождению Ленинграда.