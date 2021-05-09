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Общество9 мая 2021 9:35

Ребята тюменского детского морского центра «Алый парус» поздравили ветерана Ивана Кузнецова

Воспитанники исполнили песни военных лет
Сергей Швецов
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Ребята тюменского детского морского центра «Алый парус» поздравили ветерана Ивана Кузнецова.

Ребята тюменского детского морского центра «Алый парус» поздравили ветерана Ивана Кузнецова.

Ребята тюменского детского морского центра «Алый парус» поздравили ветерана Ивана Кузнецова, который проживает в одном из домов на улице Мелиораторов. Воспитанники центра исполнили песни военных лет, собрав жителей близлежащих домов.

– Дети готовились заранее, это очень торжественное и почетное мероприятие. Они всегда поздравляют ветеранов, но в подобном формате мероприятие проводится второй год в связи с пандемией, – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе ДМЦ «Алый парус» Ольга Горбунова.

Отметим, что в начале войны Ивана Максимовича направили на обучение в 41-й учебный стрелково-пулеметный полк, а спустя полгода перевели в учебное заведение города Раменское Московской области. В мае 1943 года уже сержанта направили на 2-й Украинский фронт. Кузнецов участвовал в сражениях по освобождению Ленинграда.

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