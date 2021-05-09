Тюменцев научат творчески оформлять георгиевскую ленточку. Фото: Центр Русской культуры г. Тюмени во ВКонтакте.

Тюменцев научат творчески оформлять георгиевскую ленточку. Для этого нужно посетить мастер-класс, который состоится после фестиваля декоративно-прикладного творчества «Добро умелых рук». Мероприятие начнется в сквере «Казачьи луга».

– Полученную георгиевскую ленту можно надеть традиционным образом или сделать красивую композицию и также носить ее у сердца, – отметила художественный руководитель центра русской культуры Екатерина Муслахутдинова.

Напомним, что накануне, 8 мая, волонтеры Центра раздали горожанам более 250 ленточек в сквере 30-летия Победы. Кроме того, артисты посетили реабилитационное отделение для женщин «Новая Надежда», где выступили с праздничным концертом.