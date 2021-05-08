Тюменцам вручили более 7 тысяч георгиевских лент

Волонтеры уже раздали более 7 тысяч георгиевских ленточек Фото: vk.com/tyumen.zapobedu Фото: соцсети

В этом году акция «Георгиевская ленточка» проходит с 27 апреля. За это время по всей Тюменской области волонтеры уже раздали более 7 тысяч георгиевских ленточек. Об этом «Комсомольской правде» сообщила руководитель Тюменского регионального отделения Всероссийского общественного движения Дарья Терехина.

Главная цель акции – не позволить людям забыть, какой огромной ценой русский народ одержал победу в самой страшной войне прошлого века. Сегодня в 18.00 в сквере Депутатов тюменцы смогли приобрести по ленте.

– Мы призываем прикрепить георгиевскую ленточку в память о тех, кто ценой своей жизни защитил свободу и независимость не только нашей страны, но и всего мира. Сделать так, чтобы люди помнили и передавали эту память следующим поколениям, – комментирует Дарья Терехина.

Некоторые жители спрашивают волонтёров об истории георгиевской ленточки, о значении ее цветов. Волонтёры, конечно, с удовольствием отвечают на все вопросы и делятся исторической справкой.