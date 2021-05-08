Тюменцы изобразили красками, что для них значит война. Фото: Киберпатруль Тюменской области.

В Тюмени проходит конкурс тематических рисунков. Его участники должны ответить на вопрос, что для них значит война, разместить рисунок с соцсетях с хештегом #мызамир, указав ФИО и свой возраст.

– В акции мы используем тэг #мызамир72, так как мероприятие тюменское. Мы получили 47 рисунков от ребят. Самому младшему участнику – 5 лет. Это здорово – видеть заинтересованность подрастающего поколения этой важной темой. Одни рисовали ветеранов, другие – солдат, третьи – лозунги за мир, - рассказали в медиаотделе «Киберпатруля Тюменской области».

Организаторы проекта уже выбрали лучшие рисунки. Сегодня вечером они появятся на рекламных экранах в городе и на нескольких остановках по следующим адресам: остановка «Тюменский драматический театр» на улице Республики; остановка «Администрация Тюмени» на улице Ленина; экран на внешней стороне ЦУМа на улице Герцена в сторону Орджоникидзе; экран на улице Мельникайте в сторону Республики, а также на доме по Республики, 147.