Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 мая 2021 года увеличилось на 52 человека, четверо скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 мая 2021 года увеличилось на 52 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 мая 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 52 и составило 35 542 человека.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 4 человека: женщина, 65 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 72 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной микроабсцедирующей пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 61 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 84 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончались 487 пациентов с коронавирусом, – сообщили в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки 48 человек выздоровели (за весь период - 33882), семь пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 683 человека остаются под медицинским наблюдением, 201 – на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 8 329 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 18,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 370 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 255 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 871 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 112 992 летальных исхода, выздоровели 4 488 615 человек.