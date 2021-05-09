Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Еще
Радио
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье9 мая 2021 17:23

В ялуторовской больнице появилась новая реанимационная техника

Аппарат позволяет проведение вентиляции через маску
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий
В ялуторовской больнице появилась новая реанимационная техника.

В ялуторовской больнице появилась новая реанимационная техника.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В ялуторовской больнице №23 появилась новая реанимационная техника. Аппарат для искусственной вентиляции легких обошелся порядка двух миллионов рублей.

– Для проведения респираторной терапии в современном аппарате ИВЛ предусмотрен широкий выбор принудительных и вспомогательных инвазивных режимов вентиляции – при этом кислород и сжатый воздух подаются через интубационную трубку, введенную в дыхательные пути или через трахеостому. Аппарат также позволяет проведение вентиляции через маску, без дополнительных хирургических вмешательств, – рассказала пресс-секретарь Областной больницы №23Дарья Ровбут.

Новый аппарат ИВЛ от отечественной компании-производителя относится к медицинской технике, которая может быть жизненно важна для некоторых пациентов. Он берет на себя функции дыхательной системы до тех пор, пока пациент не сможет вновь дышать сам.

Новости медициныЗдравоохранение Тюменской области: медицина и здоровье