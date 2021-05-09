В ялуторовской больнице появилась новая реанимационная техника. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В ялуторовской больнице №23 появилась новая реанимационная техника. Аппарат для искусственной вентиляции легких обошелся порядка двух миллионов рублей.

– Для проведения респираторной терапии в современном аппарате ИВЛ предусмотрен широкий выбор принудительных и вспомогательных инвазивных режимов вентиляции – при этом кислород и сжатый воздух подаются через интубационную трубку, введенную в дыхательные пути или через трахеостому. Аппарат также позволяет проведение вентиляции через маску, без дополнительных хирургических вмешательств, – рассказала пресс-секретарь Областной больницы №23Дарья Ровбут.

Новый аппарат ИВЛ от отечественной компании-производителя относится к медицинской технике, которая может быть жизненно важна для некоторых пациентов. Он берет на себя функции дыхательной системы до тех пор, пока пациент не сможет вновь дышать сам.