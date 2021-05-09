Студентов из Тюмени научат делать проекты на областном форуме. Фото - "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" в ВК.

В Тюмени 22 мая пройдет Областной студенческий форум, где студентов научат создавать из идей проекты. Участвовать в форуме можно как в проектных командах, так и индивидуально.

Программу мероприятия поделят на два направления: для тех, у кого уже есть идея проекта или готовый проект; и для тех, кто хочет научиться писать проекты и узнать о способах их реализации. Студенты, которые пришли с готовыми проектами в финале форума смогут защитить свою инициативу перед экспертным жюри и получить поддержку.

– В ходе форума можно не только разработать или доработать проект, но и получить поддержку, а также найти команду единомышленников, – приводит слова члена Студенческого совета Тюменской области Айнур Гасановой «Мой портал».