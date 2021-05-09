Тюменцы стали больше шопиться. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы стали больше шопиться. За первый квартал местные жители оставили в магазинах почти 105 миллиардов рублей.

Основные траты составляют расходы непродовольственные товары: в первом квартале оборот составил 55 млрд 759,9 млн рублей, годом ранее – 53 млрд 466,6 млн рублей. Траты на продукты, в том числе напитки и сигареты, были на уровне 48 млрд 693,2 млн и 46 млрд 276,5 млн соответственно.

Индекс цен в первые три месяца на продовольственные товары составил 103,5%, на непродовольственные - 101,3%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в расчете на месяц в среднем на конец марта 2021 года составила 16 тыс. 489,3 рубля на человека (на конец марта 2020-го – 15 тыс. 387,9 рубля), передает «Вслух.ру».