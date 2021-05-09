Тюменцев обучат основам ведения бизнеса. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцев обучат основам ведения бизнеса. 119 человек примут участие в программе онлайн-акселератора «Путь ремесленника». Все они прошли специальный конкурсный отбор.

Стало известно, что до 5 июня с ремесленниками индивидуально будут работать дизайнеры и бизнес-наставники проекта. Итогом станет участие в очном практикуме по разработке дизайна ремесленного продукта.

– Основная часть обучения проходит в онлайн-формате. Поэтому все 119 мастеров смогут посещать лекции от наставников проекта и приглашенных экспертов. Индивидуальное сопровождение получат только те, кто прошел отбор, – сообщила пиар-менеджер проекта Юлия Котикова.

Мастерица Ирина Сырцева из села Перевалово рассказала, что пришла в акселератор «Путь ремесленника», чтобы найти свой стиль и придать продукции аутентичность. Она занимается изготовлением пряничных сувениров с 2018 года, передает «Тюменская линия».