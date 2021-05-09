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Общество9 мая 2021 12:10

Голышмановская библиотека наполняет электронную Книгу Памяти

В прошлом году добавили в неё новый модуль – «Дети войны»
Сергей Швецов
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Голышмановская библиотека наполняет электронную Книгу Памяти. Фото - golcbs.ru.

Голышмановская библиотека наполняет электронную Книгу Памяти. Фото - golcbs.ru.

Голышмановская центральная библиотека продолжает наполнять электронную Книгу Памяти. Сейчас она состоит из десяти модулей. Тут можно увидеть информацию о пропавших без вести и многое другое.

– В отличие от других, это не просто книга в электронном формате – это интерактивный киоск с сенсорным экраном. Поиск возможен по разным параметрам, в том числе и по персоналиям, при нажатии на кнопку на фамилию выбранного человека отображается информация о нем, с его фотографией во всплывающем окне, – рассказали в библиотеке.

Все желающие активно передают документы, материалы и фотографии военных лет из своих семейных архивов. На данный момент в Книгу Памяти занесено более 12 тысяч записей. Формируют информацию о призванных на фронт голышмановцах, погибших, пропавших без вести, женщинах – участницах войны, тружениках тыла, передает «Мегатюмень».

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