На Лесобазе в Тюмени горожанам раздали Георгиевские ленточки. Фото - Станислав Баев.

В сквере 30-летия Победы в Тюмени горожанам раздали Георгиевские ленточки. Акцию провели работники центра русской культуры.

– Тюменцы тут же прикрепляют ленты на одежду. Особенно радует, что особо трепетно к символу Победы относятся дети. Они принимают его как награду, – отметила руководитель подразделения центра Ольга Рязанова.

Напомним, что первые ленточки местные жители получили от волонтеров 27 апреля – в этот день началась акция. Повязывать георгиевскую ленточку накануне 9 мая стало уже доброй традицией не только для представителей старшего поколения, но и молодежи. Стоит отметить, что в акции принимает участие много молодых людей.