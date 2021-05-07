Тюменцам в преддверии Дня Победы подарят георгиевские ленты

Волонтеры Победы в синих жилетах будут ждать тюменцев на улицах города, чтобы выдать им георгиевскую ленточку

Волонтеры Победы в синих жилетах будут ждать тюменцев на улицах города, чтобы выдать им георгиевскую ленточку. Они пройдутся по самым популярным тюменским местам, а именно: мосту Влюбленных, Цветному бульвару и скверу Депутатов. Любой желающий сможет получить символ Дня Победы.

– Мы призываем прикрепить георгиевскую ленточку в память о тех, кто ценой своей жизни защитил свободу и независимость не только нашей страны, но и всего мира. Сделать так, чтобы люди помнили и передавали эту память следующим поколениям, – сообщила «МегаТюмени» руководитель Тюменского регионального отделения всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» Дарья Терехина.

Событие пройдет в рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка». За весь период действия акции, а она началась в Тюмени 27 апреля, планируется раздать 7500 ленточек.