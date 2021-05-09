В Тюменской области наблюдательный пункт получил статус обсерватории. Фото - "Старая башня" в ВК.

В Тюменской области наблюдательный пункт получил статус обсерватории. Он находится в селе Червишево.

– Получить такой статус было не так просто. Мы выполнили несколько заданий, после чего и вошли в большую семью обсерваторий по всему миру. Их насчитывается более тысячи и сейчас в каталоге международного астрономического союза можно найти и нашу «Старую башню», – рассказал создатель обсерватории Владимир Куракин.

По его словам, экскурсии проводятся по прежнему рабочему режиму – в выходные и в зависимости от погоды. Также стало известно, в «башне» сделали экспозицию, посвящённую кино-фото-радиотехнике, сделанной в Советском Союзе.

– День Победы – один из главных праздников в стране – встречаем астрономический сезон во всеоружии, – отметил Куракин.