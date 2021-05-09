Тюменцам рассказали о холестерине. Фото - profile.ru.

Тюменцам рассказали о холестерине. Он обязательно нужен для здоровья.

– Если предположить, что человеку удалось полностью избавить свой организм от холестерина – он погибнет. Значительную долю необходимого холестерина – до 80% - организм вырабатывает самостоятельно с помощью печени. Остальное количество человек получает дополнительно через пищу животного происхождения: жирное мясо, желтки куриных яиц, сметану, творог, сыр, сливочное масло, субпродукты – печень и почки, – рассказала врач-кардиолог Елена Фролова.

По словам заведующей Кардиологическим центром «Многопрофильный консультативно-диагностический центр», холестерин делят на «хороший» и «плохой» для упрощения терминологии. «Плохой» обладает низкой плотностью – в нём мало белка и много жира. В «хорошем», холестерине наоборот белка в них много, а жира мало. Он помогает выводить «плохой» холестерин из крови, транспортируя его в печень для переработки.

Проблемы наступают, когда холестерина в избытке и создается дисбаланс его видов. Чтобы этого не случилось, необходимо ограничивать, но не исключать потребление насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина. Для этого в большинстве случаев достаточно уменьшить в своем рационе количество свинины, говядины, сливочного масла, жирных сыров, кокосового и пальмового масел, жирных сливок и сметаны, передает «АиФ - Западная Сибирь».