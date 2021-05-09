В Тобольске девочка придумала, как быстрей заряжать гаджеты. Фото: Вадим Бегун

Десятиклассница школы № 18 Тобольска Софья Пьянникова стала полуфиналистом регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в направлении «Современная энергетика». Она представила на конкурс проект «Лабораторный блок с быстрой зарядкой».

–В отличие от свинцовых аккумуляторов, литий-железо-фосфатные в два раза легче при той же емкости, экологичны и не представляют никакой опасности для человека и окружающей среды при утилизации. Это новое слово в энергетике. Такие аккумуляторы незаменимы для зарядки мобильных телефонов, ноутбуков, плееров, электромобилей, техники и электроники», – рассказала Софья.

Также стало известно, что с этим проектом девочка завоевала серебряную победу в городском этапе научно-практической конференции «Шаг в будущее-2021», сообщает «Тюменская линия».