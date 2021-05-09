В Тюмени откроют школу юного реставратора. Фото: организаторы школы юного реставратора "Бережок".

В Тюмени откроют школу юного реставратора под названием «Бережок». Займутся этим волонтеры проекта «Том Сойер Фест».

– Мы будем приглашать юных тюменцев и знакомить их, к примеру, с деревянной резьбой. Хотелось бы также провести мастер-классы по столярному делу, керамическим изразцам, домовой росписи и кузнечному мастерству. Ребятам расскажут, как работают с такими материалами, – рассказали организаторы.

Также стало известно, что планируются экскурсии в музей кузнечного ремесла. Школьники узнают, как добровольцы восстанавливают старинные дома в регионе силами добровольцев, «Тюменская область сегодня».