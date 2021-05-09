Всех тюменских ветеранов войны обеспечивают жильем. Фото: Тюмень - наш дом

Всех живущих в Тюменской области ветеранов Великой Отечественной войны обеспечивают жильем. В этом помогает федеральная программа.

– В настоящее время в регионе в числе состоящих на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, находятся две вдовы ветеранов Великой Отечественной войны (в Тюмени и в Сорокинском районе). Женщинам выдали свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета, и сейчас они заняты подбором подходящих им жилых помещений, – рассказали в Главном управлении строительства региона.

В ведомстве также отметили, что всего в Тюменской области улучшили жилищные условия 2 360 человек, из них 2 147 ветеранов реализовали социальную выплату и приобрели жилье, 213 предоставлены жилые помещения по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда и жилищного фонда региона.