Погода на 9 мая в Тюмени: в День Победы будет пасмурно, плюс 22

В Тюмени в День Победы будет пасмурно, плюс 22. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 9 мая, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 9 градусов, днем – плюс 22. Вечером столбики термометров покажут плюс 15 градусов. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в восточный, со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

9 мая почитается память святителя Стефана Великопермского, просветителя, который создал первую азбуку народов пермской земли. До сих пор филологи пользуются его трудами. В это время цветет черемуха и черная смородина, зеленеет садовый жасмин. Наши предки заметили такую огородную примету: если лист березы развернулся полностью — можно сажать картофель.