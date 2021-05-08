Жителей Тюмени приглашают на акцию «Волна здоровья». Фото - "ГБУЗ ТО "Центр профилактики и борьбы со СПИД"" в ВК.

Жителей Тюмени приглашают на акцию «Волна здоровья», которая пройдет на площадке у ТРЦ «Кристалл» 16 мая. Мероприятие приурочат к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа.

– Будет организовано бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Любой желающий сможет прийти, сдать анализ и через несколько минут узнать свой диагноз. Также мы надеемся, что к нам присоединятся специалисты «Медицинского города» и других учреждений здравоохранения. Планируем организовать работу врачей-онкологов, – сообщила специалист областного Центра профилактики борьбы со СПИД Елена Лосева.

Развлекательная программа акции «Волна здоровья» будет включать в себя спортивные мероприятия. Запланирована силовая тренировка, занятия по стрейчингу и зумбе.

Отметим, что на сегодняшний день в Тюменской области проживают более 18 тысяч ВИЧ-положительных людей, из них 10 тысяч – в Тюмени, передает «Тюменская линия».