Жителям Тюмени рассказали, как носить маски в жару. Фото: Вадим Бегун

Жителям Тюмени рассказали, как носить маски в жару. Средства защиты необходимо использовать правильно.

– Если вы пригласили гостей, то не забудьте надеть маску. Важно носить средство защиты при нахождении во всех общественных местах, особенно там, где не получается соблюдать социальную дистанцию, в магазинах и автобусах, – сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

По словам эпидемиологов, не стоит бояться получить тепловой удар по причине использования средств индивидуальной защиты, так как значительно нарушить теплообмен маска не сможет.

Специалисты напоминают, что в жару маски необходимо менять чаще, ведь они интенсивнее становятся влажными, портится защитный слой, что ведет к снижению эффективности защиты. В столь теплое время года лучше отказаться от применения масок темного цвета, передает «Тюменская область сегодня».