В Тюменской области дорожные работы полностью профинансировали. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюменской области дорожные работы профинансировали в полном объеме. Так, объем федеральных средств на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе составит порядка 700 млн рублей. Это 38% от общего объема средств запланированного на все работы в 2021 году.

– Выделенные средства пойдут на самый капиталоемкий проект в составе нацпроекта – «Региональная и местная дорожная сеть». В списке работ – объекты улично-дорожных сетей Тюмени и Тюменского района, а также региональные дороги общей протяженностью более 149 км, – сообщили в Главном управлении строительства региона.

В ведомстве отметили, что дорожники приступят к работе с установлением положительных температур. Кстати, все запланированные контракты заключены.